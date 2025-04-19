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Шарлеруа - Мехелен: обзор матча 19 апреля 2025

Шарлеруа
19.04.2025, суббота, 19:15
Бельгия. Про-Лига, 4 тур
- : -
Не начался
Мехелен
Матч
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Статистика матча Шарлеруа - Мехелен
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Количество передач
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Точность передач %
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Удары мимо ворот
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Блокированные удары
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Удары из пределов штрафной
0
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Удары из-за пределов штрафной
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