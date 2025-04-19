Экс-пресс-атташе «Уфы»: «За 2 дня до начала СВО мы не понимали, зачем «Селтик» требует отпустить брата Лукаку в случае начала военных действий»
Фанаты «Шарлеруа» закидали сектор болельщиков «Стандарда» дохлыми крысами, выкрашенными красной краской
Новичок «Спартака» Николсон – в команде недели FIFA 22. Он оформил хет-трик и ассист в игре с «Эйпеном»
«Теперь пора зажечь в России». «Спартак» показал подборку голов Николсона в Бельгии
«Спартак» объявил о переходе ямайца Николсона. Контракт – до 2026 года
Фанаты «Шарлеруа» закидали сектор болельщиков «Стандарда» дохлыми крысами, выкрашенными красной краской
Новичок «Спартака» Николсон – в команде недели FIFA 22. Он оформил хет-трик и ассист в игре с «Эйпеном»
«Теперь пора зажечь в России». «Спартак» показал подборку голов Николсона в Бельгии
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Les Sports: «Спартак» заплатит 10 миллионов за ямайца Николсона
Экс-пресс-атташе «Уфы»: «За 2 дня до начала СВО мы не понимали, зачем «Селтик» требует отпустить брата Лукаку в случае начала военных действий»
«Манчестер Сити» подписал защитника «Мехелена» Каборе
УЕФА отстранил «Мехелен» от участия в Лиге Европы
Защитник «Мехелена» Силла может перейти в «Ахмат»
Бечирай в статусе свободного агента перешел из «Динамо» в «Мехелен»