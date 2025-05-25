«Андерлехт» – «Генк»: прогноз на матч 5-го тура Высшей лиги Бельгии – 17 сентября 2024

«Челси» подписал 8-летний контракт с вратарем юношеской сборной Бельгии

«Челси» готов заплатить 20 миллионов за вратаря, сыгравшего 1 матч на взрослом уровне