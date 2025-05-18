«Бетис» – «Гент»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 февраля 2025
«Гент» – «Бетис»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 февраля 2025
Итоги жеребьевки стыковых матчей Лиги конференций
Прогноз на точный счет матча «Ларн» – «Гент», Лига Конференций, 19 декабря 2024 года
Стали известны 16 участников плей-офф Лиги конференций, «Челси» напрямую вышел в 1/8 финала
«Бетис» – «Гент»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 февраля 2025
«Гент» – «Бетис»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 февраля 2025
Итоги жеребьевки стыковых матчей Лиги конференций
Прогноз на точный счет матча «Ларн» – «Гент», Лига Конференций, 19 декабря 2024 года
Стали известны 16 участников плей-офф Лиги конференций, «Челси» напрямую вышел в 1/8 финала
«Андерлехт» – «Генк»: прогноз на матч 5-го тура Высшей лиги Бельгии – 17 сентября 2024
«Челси» подписал 8-летний контракт с вратарем юношеской сборной Бельгии
«Челси» готов заплатить 20 миллионов за вратаря, сыгравшего 1 матч на взрослом уровне
Куртуа приехал на матч родной команды – она проиграла 0:3
«Генк» – «Фиорентина»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 сентября 2023