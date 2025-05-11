«Бетис» – «Гент»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 февраля 2025
«Гент» – «Бетис»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 февраля 2025
Карпин назвал самое обидное поражение со «Спартаком»
Три кандидата на замену Тедеско в сборной Бельгии
«Манчестер Юнайтед» и «Боруссия Д» нацелились на бельгийского вратаря
«Бетис» – «Гент»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 февраля 2025
«Гент» – «Бетис»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 февраля 2025
Итоги жеребьевки стыковых матчей Лиги конференций
Прогноз на точный счет матча «Ларн» – «Гент», Лига Конференций, 19 декабря 2024 года
Стали известны 16 участников плей-офф Лиги конференций, «Челси» напрямую вышел в 1/8 финала
Карпин назвал самое обидное поражение со «Спартаком»
Три кандидата на замену Тедеско в сборной Бельгии
«Манчестер Юнайтед» и «Боруссия Д» нацелились на бельгийского вратаря
Алдервейрелд раскрыл причину ухода из сборной Бельгии
Названы клубы, в которые может перейти Онугха