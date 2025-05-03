«Аякс» – «Юнион СЖ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 февраля 2025
Лига Европы. «Аякс», «Реал Сосьедад», «Фенербахче» и «Ференцварош» победили в первых стыках
«Юнион СЖ» – «Аякс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 февраля 2025
«Рейнджерс» – «Юнион СЖ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 января 2025
Известны 15 участников плей-офф Лиги Европы, на оставшиеся 9 мест – 14 претендентов
«Аякс» – «Юнион СЖ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 февраля 2025
Лига Европы. «Аякс», «Реал Сосьедад», «Фенербахче» и «Ференцварош» победили в первых стыках
«Юнион СЖ» – «Аякс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 февраля 2025
«Рейнджерс» – «Юнион СЖ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 января 2025
Известны 15 участников плей-офф Лиги Европы, на оставшиеся 9 мест – 14 претендентов
«Андерлехт» – «Генк»: прогноз на матч 5-го тура Высшей лиги Бельгии – 17 сентября 2024
«Челси» подписал 8-летний контракт с вратарем юношеской сборной Бельгии
«Челси» готов заплатить 20 миллионов за вратаря, сыгравшего 1 матч на взрослом уровне
Куртуа приехал на матч родной команды – она проиграла 0:3
«Генк» – «Фиорентина»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 сентября 2023