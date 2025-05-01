Лига чемпионов. «Арсенал» и «Астон Вилла» прошли в 1/4 финала, выбив ПСВ и «Брюгге»
«Астон Вилла» – «Брюгге»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 марта 2025
Главные фавориты Лиги чемпионов: обновленный рейтинг от Goal после первых матчей 1/8 финала
Символическая сборная недели в Лиге чемпионов
Лига чемпионов. «Астон Вилла» в гостях победила «Брюгге» (3:1) в первом матче 1/8 финала
Лига чемпионов. «Арсенал» и «Астон Вилла» прошли в 1/4 финала, выбив ПСВ и «Брюгге»
«Астон Вилла» – «Брюгге»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 марта 2025
Главные фавориты Лиги чемпионов: обновленный рейтинг от Goal после первых матчей 1/8 финала
Символическая сборная недели в Лиге чемпионов
Лига чемпионов. «Астон Вилла» в гостях победила «Брюгге» (3:1) в первом матче 1/8 финала
«Бетис» – «Гент»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 февраля 2025
«Гент» – «Бетис»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 февраля 2025
Итоги жеребьевки стыковых матчей Лиги конференций
Прогноз на точный счет матча «Ларн» – «Гент», Лига Конференций, 19 декабря 2024 года
Стали известны 16 участников плей-офф Лиги конференций, «Челси» напрямую вышел в 1/8 финала