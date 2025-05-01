«Андерлехт» – «Фенербахче»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 февраля 2025
Лига Европы. «Аякс», «Реал Сосьедад», «Фенербахче» и «Ференцварош» победили в первых стыках
«Фенербахче» – «Андерлехт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 февраля 2025
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«Андерлехт» – «Фенербахче»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 февраля 2025
Лига Европы. «Аякс», «Реал Сосьедад», «Фенербахче» и «Ференцварош» победили в первых стыках
«Фенербахче» – «Андерлехт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 февраля 2025
Предварительная сетка плей-офф Лиги Европы
Итоговая таблица общего этапа Лиги Европы