Лига чемпионов. «Арсенал» и «Астон Вилла» прошли в 1/4 финала, выбив ПСВ и «Брюгге»
«Астон Вилла» – «Брюгге»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 марта 2025
Главные фавориты Лиги чемпионов: обновленный рейтинг от Goal после первых матчей 1/8 финала
Символическая сборная недели в Лиге чемпионов
Лига чемпионов. «Астон Вилла» в гостях победила «Брюгге» (3:1) в первом матче 1/8 финала
«Аякс» – «Юнион СЖ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 февраля 2025
Лига Европы. «Аякс», «Реал Сосьедад», «Фенербахче» и «Ференцварош» победили в первых стыках
«Юнион СЖ» – «Аякс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 февраля 2025
«Рейнджерс» – «Юнион СЖ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 января 2025
Известны 15 участников плей-офф Лиги Европы, на оставшиеся 9 мест – 14 претендентов
Лига чемпионов. «Арсенал» и «Астон Вилла» прошли в 1/4 финала, выбив ПСВ и «Брюгге»
«Астон Вилла» – «Брюгге»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 марта 2025
Главные фавориты Лиги чемпионов: обновленный рейтинг от Goal после первых матчей 1/8 финала
Символическая сборная недели в Лиге чемпионов
Лига чемпионов. «Астон Вилла» в гостях победила «Брюгге» (3:1) в первом матче 1/8 финала