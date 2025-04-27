«Андерлехт» – «Фенербахче»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 февраля 2025
«Бетис» – «Гент»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 февраля 2025
Лига Европы. «Аякс», «Реал Сосьедад», «Фенербахче» и «Ференцварош» победили в первых стыках
«Гент» – «Бетис»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 февраля 2025
«Фенербахче» – «Андерлехт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 февраля 2025
«Бетис» – «Гент»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 февраля 2025
«Гент» – «Бетис»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 февраля 2025
Итоги жеребьевки стыковых матчей Лиги конференций
Прогноз на точный счет матча «Ларн» – «Гент», Лига Конференций, 19 декабря 2024 года
Стали известны 16 участников плей-офф Лиги конференций, «Челси» напрямую вышел в 1/8 финала
«Андерлехт» – «Фенербахче»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 февраля 2025
Лига Европы. «Аякс», «Реал Сосьедад», «Фенербахче» и «Ференцварош» победили в первых стыках
«Фенербахче» – «Андерлехт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 февраля 2025
Предварительная сетка плей-офф Лиги Европы
Итоговая таблица общего этапа Лиги Европы