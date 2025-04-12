«Аякс» – «Юнион СЖ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 февраля 2025
«Андерлехт» – «Фенербахче»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 февраля 2025
Лига Европы. «Аякс», «Реал Сосьедад», «Фенербахче» и «Ференцварош» победили в первых стыках
«Юнион СЖ» – «Аякс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 февраля 2025
«Фенербахче» – «Андерлехт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 февраля 2025
«Аякс» – «Юнион СЖ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 февраля 2025
Лига Европы. «Аякс», «Реал Сосьедад», «Фенербахче» и «Ференцварош» победили в первых стыках
«Юнион СЖ» – «Аякс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 февраля 2025
«Рейнджерс» – «Юнион СЖ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 января 2025
Известны 15 участников плей-офф Лиги Европы, на оставшиеся 9 мест – 14 претендентов
«Андерлехт» – «Фенербахче»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 февраля 2025
Лига Европы. «Аякс», «Реал Сосьедад», «Фенербахче» и «Ференцварош» победили в первых стыках
«Фенербахче» – «Андерлехт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 февраля 2025
Предварительная сетка плей-офф Лиги Европы
Итоговая таблица общего этапа Лиги Европы