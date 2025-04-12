Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки

Юнион СЖ - Андерлехт: обзор матча 12 апреля 2025

Юнион СЖ
12.04.2025, суббота, 21:45
Бельгия. Про-Лига, 3 тур
- : -
Не начался
Андерлехт
Матч
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Статистика матча Юнион СЖ - Андерлехт
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Новости команд
Все
Юнион СЖ
Андерлехт
«Аякс» – «Юнион СЖ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 февраля 2025
20 февраля, 21:50
«Андерлехт» – «Фенербахче»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 февраля 2025
20 февраля, 21:50
Лига Европы. «Аякс», «Реал Сосьедад», «Фенербахче» и «Ференцварош» победили в первых стыках
13 февраля, 22:42
«Юнион СЖ» – «Аякс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 февраля 2025
13 февраля, 19:35
«Фенербахче» – «Андерлехт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 февраля 2025
13 февраля, 19:35
«Аякс» – «Юнион СЖ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 февраля 2025
20 февраля, 21:50
Лига Европы. «Аякс», «Реал Сосьедад», «Фенербахче» и «Ференцварош» победили в первых стыках
13 февраля, 22:42
«Юнион СЖ» – «Аякс»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 февраля 2025
13 февраля, 19:35
«Рейнджерс» – «Юнион СЖ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 30 января 2025
30 января, 21:50
Известны 15 участников плей-офф Лиги Европы, на оставшиеся 9 мест – 14 претендентов
24 января, 08:10
«Андерлехт» – «Фенербахче»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 февраля 2025
20 февраля, 21:50
Лига Европы. «Аякс», «Реал Сосьедад», «Фенербахче» и «Ференцварош» победили в первых стыках
13 февраля, 22:42
«Фенербахче» – «Андерлехт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 февраля 2025
13 февраля, 19:35
Предварительная сетка плей-офф Лиги Европы
31 января, 08:10
Итоговая таблица общего этапа Лиги Европы
31 января, 01:23
1
Больше новостей
Бельгия. Про-Лига
Все
Текущие
Будущие
Бельгия. Про-Лига, 1 тур
Оуд-Хеверли
- : -
28.03.2025
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 1 тур
Беерсхот
- : -
29.03.2025
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 1 тур
Стандард
- : -
29.03.2025
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 1 тур
Юнион СЖ
- : -
29.03.2025
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 1 тур
Брюгге
- : -
30.03.2025
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 1 тур
Оуд-Хеверли
- : -
28.03.2025
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 1 тур
Беерсхот
- : -
29.03.2025
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 1 тур
Стандард
- : -
29.03.2025
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 1 тур
Юнион СЖ
- : -
29.03.2025
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 1 тур
Брюгге
- : -
30.03.2025
Андерлехт
Последние матчи
Все
Юнион СЖ
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 30 тур
Андерлехт
3 : 0
16.03.2025
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 30 тур
Генк
2 : 1
15.03.2025
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 29 тур
Юнион СЖ
3 : 0
09.03.2025
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 29 тур
Вестерло
2 : 0
09.03.2025
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 28 тур
Стандард
0 : 2
02.03.2025
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 30 тур
Генк
2 : 1
15.03.2025
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 29 тур
Юнион СЖ
3 : 0
09.03.2025
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 28 тур
Юнион СЖ
4 : 1
01.03.2025
Дендер
Бельгия. Про-Лига, 27 тур
Андерлехт
0 : 2
23.02.2025
Юнион СЖ
Лига Европы, 1/16 финала
Аякс
1 : 2
20.02.2025
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 30 тур
Андерлехт
3 : 0
16.03.2025
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 29 тур
Вестерло
2 : 0
09.03.2025
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 28 тур
Стандард
0 : 2
02.03.2025
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 27 тур
Андерлехт
0 : 2
23.02.2025
Юнион СЖ
Лига Европы, 1/16 финала
Андерлехт
2 : 2
20.02.2025
Фенербахче
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 