Лига чемпионов. «Арсенал» и «Астон Вилла» прошли в 1/4 финала, выбив ПСВ и «Брюгге»
«Астон Вилла» – «Брюгге»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 марта 2025
Главные фавориты Лиги чемпионов: обновленный рейтинг от Goal после первых матчей 1/8 финала
Символическая сборная недели в Лиге чемпионов
Лига чемпионов. «Астон Вилла» в гостях победила «Брюгге» (3:1) в первом матче 1/8 финала
Лига чемпионов. «Арсенал» и «Астон Вилла» прошли в 1/4 финала, выбив ПСВ и «Брюгге»
«Астон Вилла» – «Брюгге»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 марта 2025
Главные фавориты Лиги чемпионов: обновленный рейтинг от Goal после первых матчей 1/8 финала
Символическая сборная недели в Лиге чемпионов
Лига чемпионов. «Астон Вилла» в гостях победила «Брюгге» (3:1) в первом матче 1/8 финала
«Андерлехт» – «Фенербахче»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 февраля 2025
Лига Европы. «Аякс», «Реал Сосьедад», «Фенербахче» и «Ференцварош» победили в первых стыках
«Фенербахче» – «Андерлехт»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 февраля 2025
Предварительная сетка плей-офф Лиги Европы
Итоговая таблица общего этапа Лиги Европы