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Юнион СЖ - Антверпен: онлайн-трансляция 29 марта 2025

Юнион СЖ
29.03.2025, суббота, 22:45
Бельгия. Про-Лига, 1 тур
- : -
Не начался
Антверпен
Матч
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Статистика матча Юнион СЖ - Антверпен
Всего ударов по воротам
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Удары мимо ворот
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