«Спартак» расторг контракт еще с одним легионером
Клубы РПЛ заинтересовались «хорватским Мбаппе»
«Спартак» может досрочно разорвать контракт с защитником
«Спартак» нашел новую команду для Тавареша
Австрийский клуб хочет вернуть защитника в «Спартак»
«Спартак» расторг контракт еще с одним легионером
Клубы РПЛ заинтересовались «хорватским Мбаппе»
«Спартак» может досрочно разорвать контракт с защитником
«Спартак» нашел новую команду для Тавареша
Австрийский клуб хочет вернуть защитника в «Спартак»
«Штурм» прервал гегемонию «Зальцбурга» в чемпионате Австрии и вышел в основной этап ЛЧ, известно уже 26 участников турнира
Товарищеский матч. «Локомотив» и «Аустрия» сыграли вничью, Жемалетдинов забил гол
Лига Европы. «Милан» проиграл «Риеке», «АЕК» сыграл вничью с «Аустрией»
Лига Европы. «Милан» не смог поразить ворота АЕКа, хорватская «Риека» справилась с «Аустрией»
Лига Европы. «Милан» вырвал победу у «Риеки», АЕК и «Аустрия» сыграли вничью