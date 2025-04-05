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Аустрия К - Альтах: обзор матча 05 апреля 2025

Аустрия К
05.04.2025, суббота, 18:00
Австрия. Бундеслига, 2 тур
- : -
Не начался
Альтах
Матч
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Статистика матча Аустрия К - Альтах
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
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Владение мячом %
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0
Красные карточки
0
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Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
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