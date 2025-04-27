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«Зальцбург» – «Атлетико»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 января 2025
Экс-спартаковец Кофрие перешел в клуб-участник Лиги чемпионов
Лига чемпионов. «Реал» разгромил «Зальцбург» (5:1), Винисиус и Родриго оформили дубли
«Реал» – «Зальцбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 января 2025
Агент экс-хавбека «Челси» подтвердил интерес «Локомотива» к Балло
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Лига Европы. «Тоттенхэм» разгромил «Вольфсберг», Бэйл забил гол
Алли забил «Вольфсбергу» ударом через себя
Лига Европы. «Милан» упустил победу над «Црвеной Звездой», «МЮ» и «Тоттенхэм» разгромили соперников
12 команд вылетели из Лиги чемпионов и завершили евросезон
«Зальцбург» – «Атлетико»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 января 2025
Экс-спартаковец Кофрие перешел в клуб-участник Лиги чемпионов
Лига чемпионов. «Реал» разгромил «Зальцбург» (5:1), Винисиус и Родриго оформили дубли
«Реал» – «Зальцбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 января 2025