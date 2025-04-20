12 команд вылетели из Лиги чемпионов и завершили евросезон
«Штурм» – «РБ Лейпциг»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 января 2025
Известны 11 участников плей-офф Лиги чемпионов и 6 вылетевших команд
Лига чемпионов. «Аталанта» уничтожила «Штурм» (5:0), «Монако» победил «Астон Виллу» (1:0)
«Аталанта» – «Штурм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 января 2025
12 команд вылетели из Лиги чемпионов и завершили евросезон
«Штурм» – «РБ Лейпциг»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 января 2025
Известны 11 участников плей-офф Лиги чемпионов и 6 вылетевших команд
Лига чемпионов. «Аталанта» уничтожила «Штурм» (5:0), «Монако» победил «Астон Виллу» (1:0)
«Аталанта» – «Штурм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 января 2025