12 команд вылетели из Лиги чемпионов и завершили евросезон
«Зальцбург» – «Атлетико»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 января 2025
«Штурм» – «РБ Лейпциг»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 января 2025
Экс-спартаковец Кофрие перешел в клуб-участник Лиги чемпионов
Лига чемпионов. «Реал» разгромил «Зальцбург» (5:1), Винисиус и Родриго оформили дубли
12 команд вылетели из Лиги чемпионов и завершили евросезон
«Зальцбург» – «Атлетико»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 января 2025
Экс-спартаковец Кофрие перешел в клуб-участник Лиги чемпионов
Лига чемпионов. «Реал» разгромил «Зальцбург» (5:1), Винисиус и Родриго оформили дубли
«Реал» – «Зальцбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 января 2025
12 команд вылетели из Лиги чемпионов и завершили евросезон
«Штурм» – «РБ Лейпциг»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 января 2025
Известны 11 участников плей-офф Лиги чемпионов и 6 вылетевших команд
Лига чемпионов. «Аталанта» уничтожила «Штурм» (5:0), «Монако» победил «Астон Виллу» (1:0)
«Аталанта» – «Штурм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 января 2025