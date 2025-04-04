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Штурм - Рапид: онлайн-трансляция 04 апреля 2025

Штурм
04.04.2025, пятница, 20:30
Австрия. Бундеслига, 2 тур
- : -
Не начался
Рапид
Матч
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Статистика матча Штурм - Рапид
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
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Владение мячом %
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0
Красные карточки
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0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
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Штурм
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