Пары 1/4 финала Лиги конференций
«Рапид» – «Борац»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 марта 2025
Лига конференций. «Панатинаикос» без Лодыгина победил «Фиорентину» и другие результаты
«Борац» – «Рапид»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 марта 2025
Сетка плей-офф Лиги конференций – от 1/8 до финала
Пары 1/4 финала Лиги конференций
«Рапид» – «Борац»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 марта 2025
Лига конференций. «Панатинаикос» без Лодыгина победил «Фиорентину» и другие результаты
«Борац» – «Рапид»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 марта 2025
Сетка плей-офф Лиги конференций – от 1/8 до финала
12 команд вылетели из Лиги чемпионов и завершили евросезон
«Зальцбург» – «Атлетико»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 января 2025
Экс-спартаковец Кофрие перешел в клуб-участник Лиги чемпионов
Лига чемпионов. «Реал» разгромил «Зальцбург» (5:1), Винисиус и Родриго оформили дубли
«Реал» – «Зальцбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 22 января 2025