12 команд вылетели из Лиги чемпионов и завершили евросезон
«Штурм» – «РБ Лейпциг»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 января 2025
Известны 11 участников плей-офф Лиги чемпионов и 6 вылетевших команд
Лига чемпионов. «Аталанта» уничтожила «Штурм» (5:0), «Монако» победил «Астон Виллу» (1:0)
«Аталанта» – «Штурм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 января 2025
Агент экс-хавбека «Челси» подтвердил интерес «Локомотива» к Балло
Товарищеские матчи. «Атлетико» и «Милан» разгромили соперников
Лига Европы. «Тоттенхэм» разгромил «Вольфсберг», Бэйл забил гол
Алли забил «Вольфсбергу» ударом через себя
Лига Европы. «Милан» упустил победу над «Црвеной Звездой», «МЮ» и «Тоттенхэм» разгромили соперников
12 команд вылетели из Лиги чемпионов и завершили евросезон
«Штурм» – «РБ Лейпциг»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 29 января 2025
Известны 11 участников плей-офф Лиги чемпионов и 6 вылетевших команд
Лига чемпионов. «Аталанта» уничтожила «Штурм» (5:0), «Монако» победил «Астон Виллу» (1:0)
«Аталанта» – «Штурм»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 января 2025