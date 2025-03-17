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Танзания - Конго: онлайн-трансляция 17 марта 2025

Танзания
17.03.2025, понедельник, 03:00
Отборочные матчи к ЧМ. Африка, группа E, 5 тур
- : -
Не начался
Конго
Матч
Таблица
Комментарии
Статистика матча Танзания - Конго
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Удары мимо ворот
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Блокированные удары
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Удары из пределов штрафной
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Удары из-за пределов штрафной
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11 марта, 13:50
2
ФИФА запустила проект по проведению товарищеских матчей сборными из разных конфедераций
27 февраля 2024, 09:08
2
Еще две африканские сборные готовы сыграть с Россией в 2024 году
23 ноября 2023, 08:16
8
Божович: «Не надо смеяться над соперниками типа Танзании или Занзибара»
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12 ноября 2017, 20:24
1
Отбор на ЧМ-2018.Тунис вышел на ЧМ, сыграв вничью с Ливией, сборная Конго на последних минутах вырвала победу у Гвинеи
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