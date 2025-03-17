Стало известно, почему сборная России не сыграет с Танзанией
В сборной Конго оценили перспективы проведения товарищеского матча с Россией
ФИФА запустила проект по проведению товарищеских матчей сборными из разных конфедераций
Еще две африканские сборные готовы сыграть с Россией в 2024 году
Божович: «Не надо смеяться над соперниками типа Танзании или Занзибара»
Стало известно, почему сборная России не сыграет с Танзанией
ФИФА запустила проект по проведению товарищеских матчей сборными из разных конфедераций
Еще две африканские сборные готовы сыграть с Россией в 2024 году
Божович: «Не надо смеяться над соперниками типа Танзании или Занзибара»
Терехин — о возможных соперниках сборной России: «Ну какая Танзания? Ну какие острова?»
В сборной Конго оценили перспективы проведения товарищеского матча с Россией
Пять африканских сборных – в числе потенциальных соперников России
Transfermarkt составил сборную из игроков, которые могли бы выступать за Конго. В нее вошли Лукаку, Батшуайи и Компани
Отбор на ЧМ-2018. Пробившийся на турнир Египет сыграл вничью с Ганой, Конго и Уганда забили по голу
Отбор на ЧМ-2018.Тунис вышел на ЧМ, сыграв вничью с Ливией, сборная Конго на последних минутах вырвала победу у Гвинеи