Лига конференций. «Панатинаикос» без Лодыгина победил «Фиорентину» и другие результаты
Сетка плей-офф Лиги конференций – от 1/8 до финала
Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги конференций
Все участники 1/8 финала Лиги конференций
«Целе» – АПОЭЛ: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 февраля 2025
Лига конференций. «Панатинаикос» без Лодыгина победил «Фиорентину» и другие результаты
Сетка плей-офф Лиги конференций – от 1/8 до финала
Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги конференций
Все участники 1/8 финала Лиги конференций
Ассист Кокорина помог «Арису» победить «Пафос»
«Целе» – АПОЭЛ: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 февраля 2025
Селюк назвал двух игроков, которые перейдут в «Химки»
Итоги жеребьевки стыковых матчей Лиги конференций
АПОЭЛ – «Астана»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 декабря 2024
Прогноз на точный счет матча АПОЭЛ – «Астана», Лига Конференций, 19 декабря 2024 года