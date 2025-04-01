Кокорин забил плечом в «дерби богов»
Итоги жеребьевки стыковых матчей Лиги конференций
Прогноз на точный счет матча «Борац» – «Омония», Лига Конференций, 19 декабря 2024 года
Прогноз на точный счет матча «Гент» – «Омония», Лига Конференций, 7 ноября 2024 года
Прогноз на точный счет матча «Хартс» – «Омония», Лига Конференций, 24 октября 2024 года
Кокорин забил плечом в «дерби богов»
38-летний Вальбуэна определился с новым клубом
«Кармиотисса» победила «Аполлон», отыгравшись с 1:3, в первом матче после назначения Кержакова
Мама Кокорина отреагировала на дубль сына в чемпионате Кипра
«Арис» победил «Аполлон» (3:1), у Кокорина дебютный дубль на Кипре
Итоги жеребьевки стыковых матчей Лиги конференций
Прогноз на точный счет матча «Борац» – «Омония», Лига Конференций, 19 декабря 2024 года
Прогноз на точный счет матча «Гент» – «Омония», Лига Конференций, 7 ноября 2024 года
Прогноз на точный счет матча «Хартс» – «Омония», Лига Конференций, 24 октября 2024 года
Прогноз на точный счет матча «Омония» – «Викингур», Лига Конференций, 3 октября 2024 года