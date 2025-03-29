«Целе» – АПОЭЛ: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 февраля 2025
Кокорин забил плечом в «дерби богов»
Селюк назвал двух игроков, которые перейдут в «Химки»
Итоги жеребьевки стыковых матчей Лиги конференций
АПОЭЛ – «Астана»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 декабря 2024
«Целе» – АПОЭЛ: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 13 февраля 2025
Селюк назвал двух игроков, которые перейдут в «Химки»
Итоги жеребьевки стыковых матчей Лиги конференций
АПОЭЛ – «Астана»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 декабря 2024
Прогноз на точный счет матча АПОЭЛ – «Астана», Лига Конференций, 19 декабря 2024 года
Кокорин забил плечом в «дерби богов»
38-летний Вальбуэна определился с новым клубом
«Кармиотисса» победила «Аполлон», отыгравшись с 1:3, в первом матче после назначения Кержакова
Мама Кокорина отреагировала на дубль сына в чемпионате Кипра
«Арис» победил «Аполлон» (3:1), у Кокорина дебютный дубль на Кипре