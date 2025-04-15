Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки

Локомотив - Ахмат: обзор матча 15 апреля 2025

Локомотив
15.04.2025, вторник, 00:00
Россия. Кубок, Путь регионов 1/2 финала. 1 этап
- : -
Не начался
Смотреть трансляцию
П1
1.67
Х
3.95
П2
5
Реклама, 18+
Ахмат
Матч
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Статистика матча Локомотив - Ахмат
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Новости команд
Все
Локомотив
Ахмат
«Локомотив» ведет переговоры о трансфере вингера из чемпионата Азербайджана
Сегодня, 18:47
«Локомотив» – «Динамо»: прогноз на матч 21-го тура российской Премьер-Лиги, 15 марта 2025 года
Сегодня, 10:30
Где смотреть матч «Локомотив» – «Динамо»: во сколько прямая трансляция матча, РПЛ 15 марта 2025
Сегодня, 10:17
Где смотреть матч «Химки» – «Ахмат»: во сколько прямая трансляция матча, РПЛ 15 марта 2025
Сегодня, 10:11
Кержаков определил двух лучших молодых футболистов России
Вчера, 19:58
1
«Локомотив» ведет переговоры о трансфере вингера из чемпионата Азербайджана
Сегодня, 18:47
«Локомотив» – «Динамо»: прогноз на матч 21-го тура российской Премьер-Лиги, 15 марта 2025 года
Сегодня, 10:30
Где смотреть матч «Локомотив» – «Динамо»: во сколько прямая трансляция матча, РПЛ 15 марта 2025
Сегодня, 10:17
Кержаков определил двух лучших молодых футболистов России
Вчера, 19:58
1
Дзюба высказался об отсутствии поздравлений со стороны «Спартака» и «Локомотива»
Вчера, 12:31
10
Где смотреть матч «Химки» – «Ахмат»: во сколько прямая трансляция матча, РПЛ 15 марта 2025
Сегодня, 10:11
Карпин прокомментировал решения по Алексею Миранчуку и новичкам
Вчера, 16:31
2
Итоги жеребьевки 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России
12 марта, 22:43
9
Ташуев прокомментировал победу «Ахмата» над «Краснодаром»
12 марта, 13:06
1
Реакция Генича на вылет «Краснодара» от «Ахмата»
12 марта, 12:01
7
Больше новостей
Россия. Кубок
Все
Текущие
Будущие
Россия. Кубок, Путь регионов 1/2 финала. 1 этап
Спартак
- : -
15.04.2025
Урал
Россия. Кубок, Путь регионов 1/2 финала. 1 этап
Локомотив
- : -
15.04.2025
Ахмат
Россия. Кубок, Путь РПЛ 1/2 финала
Динамо
- : -
15.04.2025
ЦСКА
Россия. Кубок, Путь РПЛ 1/2 финала
Зенит
- : -
15.04.2025
Ростов
Россия. Кубок, Путь регионов 1/2 финала. 1 этап
Спартак
- : -
15.04.2025
Урал
Россия. Кубок, Путь регионов 1/2 финала. 1 этап
Локомотив
- : -
15.04.2025
Ахмат
Россия. Кубок, Путь РПЛ 1/2 финала
Динамо
- : -
15.04.2025
ЦСКА
Россия. Кубок, Путь РПЛ 1/2 финала
Зенит
- : -
15.04.2025
Ростов
Последние матчи
Все
Локомотив
Ахмат
Россия. Кубок, Путь регионов 1/4 финала. 2 этап
Краснодар
1 : 2
11.03.2025
Ахмат
Россия. Кубок, Путь регионов 1/4 финала. 2 этап
Динамо Мх
1 : 2
11.03.2025
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 20 тур
Локомотив
1 : 1
07.03.2025
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Ахмат
2 : 1
01.03.2025
Рубин
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Динамо Мх
1 : 1
28.02.2025
Локомотив
Россия. Кубок, Путь регионов 1/4 финала. 2 этап
Динамо Мх
1 : 2
11.03.2025
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 20 тур
Локомотив
1 : 1
07.03.2025
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Динамо Мх
1 : 1
28.02.2025
Локомотив
Товарищеские матчи,
Локомотив
2 : 2
18.02.2025
Урал
Товарищеские матчи,
Локомотив
5 : 0
18.02.2025
Урал
Россия. Кубок, Путь регионов 1/4 финала. 2 этап
Краснодар
1 : 2
11.03.2025
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 20 тур
Локомотив
1 : 1
07.03.2025
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Ахмат
2 : 1
01.03.2025
Рубин
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 