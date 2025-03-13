Прошла жеребьевка основного раунда отбора ЧМ-2026 в Азии
Терехин — о возможных соперниках сборной России: «Ну какая Танзания? Ну какие острова?»
Пять сборных готовы сыграть с Россией в 2024 году
Кубок Африки. Египет после победы над Суданом вышел в плей-офф; Нигерия обыграла Гвинею-Бисау, Эджуке провел 57 минут
Кубок Африки. Нигерия под руководством экс-игрока «Торпедо» победила Судан и вышла в плей-офф
Прошла жеребьевка основного раунда отбора ЧМ-2026 в Азии
Кубок Азии. Голы игрока «Ростова» Шомуродова и экс-футболиста РПЛ Ахмедова принесли Узбекистану победу над Оманом
Отбор ЧМ-2018. Иран победил Оман, ОАЭ и Саудовская Аравия разошлись миром
Терехин — о возможных соперниках сборной России: «Ну какая Танзания? Ну какие острова?»
Пять сборных готовы сыграть с Россией в 2024 году
Кубок Африки. Египет после победы над Суданом вышел в плей-офф; Нигерия обыграла Гвинею-Бисау, Эджуке провел 57 минут
Кубок Африки. Нигерия под руководством экс-игрока «Торпедо» победила Судан и вышла в плей-офф
Кубок Африки. Судан и Гвинея-Бисау сыграли вничью