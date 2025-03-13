Прошла жеребьевка основного раунда отбора ЧМ-2026 в Азии

Терехин — о возможных соперниках сборной России: «Ну какая Танзания? Ну какие острова?»

Пять сборных готовы сыграть с Россией в 2024 году

Кубок Африки. Египет после победы над Суданом вышел в плей-офф; Нигерия обыграла Гвинею-Бисау, Эджуке провел 57 минут