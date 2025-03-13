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Оман - Судан: онлайн-трансляция 13 марта 2025

Оман
13.03.2025, четверг, 21:00
Товарищеские матчи. Сборные
0 : 0
Отменен
Судан
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25 октября 2023, 13:08
1
Пять сборных готовы сыграть с Россией в 2024 году
23 октября 2023, 17:39
11
Кубок Африки. Египет после победы над Суданом вышел в плей-офф; Нигерия обыграла Гвинею-Бисау, Эджуке провел 57 минут
19 января 2022, 23:52
Кубок Африки. Нигерия под руководством экс-игрока «Торпедо» победила Судан и вышла в плей-офф
15 января 2022, 20:58
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Кубок Африки. Судан и Гвинея-Бисау сыграли вничью
11 января 2022, 23:52
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