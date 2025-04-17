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Атлетик - Рейнджерс: обзор матча 17 апреля 2025

Атлетик
17.04.2025, четверг, 00:00
Лига Европы, 1/4 финала
- : -
Первый матч – 10.04.2025
Не начался
Рейнджерс
Матч
Таблица
Комментарии
Статистика матча Атлетик - Рейнджерс
Всего ударов по воротам
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Удары в створ
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Владение мячом %
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Желтые карточки
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Угловые удары
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Нарушения
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Офсайды
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Количество передач
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Сейвы
0
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Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
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0
Удары из пределов штрафной
0
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Удары из-за пределов штрафной
0
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xG (ожидаемые голы)
0
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