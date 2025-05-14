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Левадиакос - Панетоликос: обзор матча 14 мая 2025

Левадиакос
14.05.2025, среда, 20:00
Греция. Суперлига, 8 тур
- : -
Не начался
Панетоликос
Матч
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Статистика матча Левадиакос - Панетоликос
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
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Панетоликос
Шапи забил первый гол за «Арис» в этом сезоне, его клуб лидирует в чемпионате Греции
4 ноября 2024, 11:17
1
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14 января 2024, 18:24
2
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2
Суперлига. АЕК обыграл «Панетоликос», одержав третью победу в четырех матчах под руководством Карреры
5 января 2020, 17:55
7
Шапи забил первый гол за «Арис» в этом сезоне, его клуб лидирует в чемпионате Греции
4 ноября 2024, 11:17
1
ПАОК впервые с 1985 года стал чемпионом Греции
22 апреля 2019, 06:57
8
Ближайший тур чемпионата Греции перенесен. Судьи объявили забастовку из-за нападения на коллегу
21 декабря 2018, 00:58
Веремко подписал контракт с греческим «Левадиакосом»
29 августа 2015, 08:59
1
Махачкалинское «Динамо» подпишет участника Евро-2024
30 июля 2024, 17:29
5
У Шапи 1+1 в матче против «Панетоликоса», россиянин забил в 3-й игре подряд
14 января 2024, 18:24
2
Суперлига. АЕК Карреры начал новый сезон с победы над «Панетоликосом»
20 сентября 2020, 01:58
2
Суперлига. АЕК обыграл «Панетоликос», одержав третью победу в четырех матчах под руководством Карреры
5 января 2020, 17:55
7
Ближайший тур чемпионата Греции перенесен. Судьи объявили забастовку из-за нападения на коллегу
21 декабря 2018, 00:58
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