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Аль-Ахли - Аль-Масри: онлайн-трансляция 08 мая 2025

Аль-Ахли
08.05.2025, четверг, 19:00
Египет. Премьер-лига, 5 тур
- : -
Не начался
Аль-Масри
Матч
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Статистика матча Аль-Ахли - Аль-Масри
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Новости команд
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3
Назван соперник клуба Месси по матчу-открытию клубного ЧМ-2025
6 декабря 2024, 08:43
2
Сбегавший из «Сочи» марокканский защитник перешел в новый клуб
10 августа 2024, 08:20
2
«Не сбежал, а покинул расположение команды без уведомления», – в «Сочи» высказались о ситуации с марокканским игроком
19 июля 2024, 12:55
1
Известны 5 из 6 участников обновленного Межконтинентального Кубка, в котором выступит «Реал»
5 июня 2024, 08:39
Определены 19 участников клубного чемпионата мира 2025 года
29 февраля 2024, 15:59
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Тала Аль-Гаиш
- : -
13.03.2025
Исмаили
Египет. Премьер-лига, 2 тур
ЕНППИ
- : -
10.04.2025
Модерн Спорт
Египет. Премьер-лига, 2 тур
Исмаили
- : -
10.04.2025
Аль-Иттихад
Египет. Премьер-лига, 2 тур
ЗЕД
- : -
11.04.2025
Эль-Гуна
Египет. Премьер-лига, 2 тур
Газль Эль-Махалла
- : -
11.04.2025
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