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Петрокуб - Милсами: обзор матча 26 апреля 2025

Петрокуб
26.04.2025, суббота, 18:00
Молдова. Суперлига, 7 тур
- : -
Не начался
Милсами
Матч
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Статистика матча Петрокуб - Милсами
Всего ударов по воротам
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Удары в створ
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Владение мячом %
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Красные карточки
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Желтые карточки
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Угловые удары
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Нарушения
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Офсайды
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Количество передач
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Сейвы
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Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
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0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
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Удары из-за пределов штрафной
0
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xG (ожидаемые голы)
0
0
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