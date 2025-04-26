Российский форвард «Спартака» перешел в клуб из Молдовы
«Хартс» – «Петрокуб»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 декабря 2024
Прогноз на точный счет матча «Хартс» – «Петрокуб», Лига Конференций, 19 декабря 2024 года
«Петрокуб» – «Бетис»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 декабря 2024
Прогноз на точный счет матча «Петрокуб» – «Бетис», Лига Конференций, 12 декабря 2024 года
Российский форвард «Спартака» перешел в клуб из Молдовы
«Хартс» – «Петрокуб»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 декабря 2024
Прогноз на точный счет матча «Хартс» – «Петрокуб», Лига Конференций, 19 декабря 2024 года
«Петрокуб» – «Бетис»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 декабря 2024
Прогноз на точный счет матча «Петрокуб» – «Бетис», Лига Конференций, 12 декабря 2024 года
Жигулев: «В Молдавии более боевой чемпионат, чем в России»
Молдавский «Милсами» и «Мельде» из Норвегии стали участниками 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов
Молдавский «Милсами» обыграл в гостях «Лудогорец» в матче квалификации ЛЧ