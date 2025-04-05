Товарищеский матч. Гол Соболева помог «Зениту» победить «Пюник» (2:0)
Названа страна, в которой хочет продолжить карьеру Бикфалви
Названа причина ухода Бикфалви из «Урала»
Бикфалви может продолжить карьеру в РПЛ
Бикфалви ответил, чем займется после расторжения контракта с «Уралом»
Товарищеский матч. Гол Соболева помог «Зениту» победить «Пюник» (2:0)
Названа страна, в которой хочет продолжить карьеру Бикфалви
Названа причина ухода Бикфалви из «Урала»
Бикфалви может продолжить карьеру в РПЛ
Бикфалви ответил, чем займется после расторжения контракта с «Уралом»
Прогноз на точный счет матча «БКМА Ереван» – «Алашкерт», Высшая лига Армении, 7 октября 2024 года
Карапетян: «Никому в Европе сейчас не хочется связываться с российскими футболистами»
Карапетян: «Сейчас в Европе ситуация в тысячу раз хуже, чем в России»
Григорян объявил об уходе из «Алашкерта»
Джеррард и несколько игроков «Рейнджерс» пропустят матч с «Алашкертом» из-за коронавируса