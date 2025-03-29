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Ширак - Ноа: обзор матча 29 марта 2025

Ширак
29.03.2025, суббота, 18:00
Армения. Премьер-лига, 24 тур
- : -
Не начался
Ноа
Матч
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Статистика матча Ширак - Ноа
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
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0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Новости команд
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5
Товарищеский матч. «Зенит» проиграл 2-й раз за день (1:2)
27 января, 19:24
38
Украинский футболист попал в заявку «Зенита»
27 января, 18:02
6
«Зенит» – «Ноа»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 января 2025
27 января, 16:20
«Зенит» сыграет с 64-й сборной в рейтинге ФИФА и участником Лиги конференций
20 января, 14:34
1
Прогноз на точный счет матча «ТСЦ Бачка Топола» – «Ноа», Лига Конференций, 19 декабря 2024 года
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- : -
14.03.2025
Ширак
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- : -
15.03.2025
Гандзасар
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- : -
15.03.2025
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