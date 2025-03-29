Товарищеский матч. «Зенит» проиграл 2-й раз за день (1:2)
Украинский футболист попал в заявку «Зенита»
«Зенит» – «Ноа»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 января 2025
«Зенит» сыграет с 64-й сборной в рейтинге ФИФА и участником Лиги конференций
Прогноз на точный счет матча «ТСЦ Бачка Топола» – «Ноа», Лига Конференций, 19 декабря 2024 года
Экс-форвард пяти клубов РПЛ Игнатьев забил 10-й гол в чемпионате Армении
«Зенит» может пополнить хавбек молодежной сборной Армении Бичахчян
17-летний игрок «Ширака», заинтересовавший ЦСКА, проходит просмотр в «Фиорентине»
На просмотре в ЦСКА находится игрок армянского «Ширака»
Товарищеский матч. «Зенит» проиграл 2-й раз за день (1:2)
Украинский футболист попал в заявку «Зенита»
«Зенит» – «Ноа»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 января 2025
«Зенит» сыграет с 64-й сборной в рейтинге ФИФА и участником Лиги конференций
Прогноз на точный счет матча «ТСЦ Бачка Топола» – «Ноа», Лига Конференций, 19 декабря 2024 года