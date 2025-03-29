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Алашкерт - Ван: обзор матча 29 марта 2025

Алашкерт
29.03.2025, суббота, 15:00
Армения. Премьер-лига, 24 тур
- : -
Не начался
Ван
Матч
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Статистика матча Алашкерт - Ван
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
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Ван
Прогноз на точный счет матча «БКМА Ереван» – «Алашкерт», Высшая лига Армении, 7 октября 2024 года
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25 августа 2021, 18:40
1
Прогноз на точный счет матча «БКМА Ереван» – «Алашкерт», Высшая лига Армении, 7 октября 2024 года
6 октября 2024, 12:03
Карапетян: «Никому в Европе сейчас не хочется связываться с российскими футболистами»
21 мая 2022, 14:21
1
Карапетян: «Сейчас в Европе ситуация в тысячу раз хуже, чем в России»
21 мая 2022, 13:38
Григорян объявил об уходе из «Алашкерта»
21 сентября 2021, 13:37
4
Джеррард и несколько игроков «Рейнджерс» пропустят матч с «Алашкертом» из-за коронавируса
25 августа 2021, 18:40
1
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Пюник
- : -
14.03.2025
Ширак
Армения. Премьер-лига, 23 тур
Урарту
- : -
15.03.2025
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- : -
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