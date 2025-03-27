Раскрыт актер, который снимается в роли Симоняна в фильме про золотой дубль «Арарата»
Игнатьев оформил третий дубль за сезон и вернулся в лидеры гонки бомбардиров чемпионата Армении
Прогноз на точный счет матча «Вест Армения» – «Гандзасар», Высшая лига Армении, 7 октября 2024 года
Григорян покинул «Арарат» после двух дней в клубе. Стороны не договорились о контракте
Григорян может возглавить ереванский «Арарат»
Раскрыт актер, который снимается в роли Симоняна в фильме про золотой дубль «Арарата»
Григорян покинул «Арарат» после двух дней в клубе. Стороны не договорились о контракте
Григорян может возглавить ереванский «Арарат»
В Ереване украли статую Никиты Симоняна
«Чемпионат»: Колыванов с большой долей вероятности покинет «Арарат» после трех месяцев работы
Игнатьев оформил третий дубль за сезон и вернулся в лидеры гонки бомбардиров чемпионата Армении
Прогноз на точный счет матча «Вест Армения» – «Гандзасар», Высшая лига Армении, 7 октября 2024 года