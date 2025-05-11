Лига конференций. «Панатинаикос» без Лодыгина победил «Фиорентину» и другие результаты

Лига Европы. Гол Шомуродова принес «Роме» победу над «Атлетиком», «Буде-Глимт» с Хайкиным разгромил «Олимпиакос» и другие результаты