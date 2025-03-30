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Олимпиакос - Панатинаикос: онлайн-трансляция 30 марта 2025

Олимпиакос
30.03.2025, воскресенье, 21:00
Греция. Суперлига, 1 тур
- : -
Не начался
Панатинаикос
Матч
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Статистика матча Олимпиакос - Панатинаикос
Всего ударов по воротам
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0
Удары в створ
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Владение мячом %
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Красные карточки
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0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Новости команд
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Олимпиакос
Панатинаикос
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Лига Европы. Гол Шомуродова принес «Роме» победу над «Атлетиком», «Буде-Глимт» с Хайкиным разгромил «Олимпиакос» и другие результаты
7 марта, 00:59
«Буде-Глимт» – «Олимпиакос»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 марта 2025
6 марта, 21:50
Суперкомпьютер рассчитал шансы участников 1/8 финала на победу в Лиге Европы
6 марта, 20:33
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21 февраля, 15:49
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Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы
21 февраля, 15:23
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7 марта, 08:28
«Панатинаикос» – «Фиорентина»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 марта 2025
6 марта, 19:35
Сетка плей-офф Лиги конференций – от 1/8 до финала
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Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги конференций
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Греция. Суперлига, 1 тур
Афины Каллитея
- : -
29.03.2025
Волос
Греция. Суперлига, 1 тур
Астерас
- : -
29.03.2025
Арис
Греция. Суперлига, 1 тур
Панетоликос
- : -
29.03.2025
Левадиакос
Греция. Суперлига, 1 тур
Пансерраикос
- : -
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