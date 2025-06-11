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США - Швейцария: онлайн-трансляция 11 июня 2025

США
11.06.2025, среда, 00:00
Товарищеские матчи. Сборные
- : -
Не начался
Швейцария
Матч
Личные встречи
Комментарии
Статистика матча США - Швейцария
Всего ударов по воротам
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Удары в створ
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Владение мячом %
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Красные карточки
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Желтые карточки
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Угловые удары
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0
Нарушения
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0
Офсайды
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0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
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