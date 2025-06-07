Колосков – о матче России с США: «Будем взасос целоваться»
Губерниев высказался о футбольном матче между сборными России и США
Семин оценил идею провести матч между сборными России и США
Нигматуллин оценил идею провести матч между сборными России и США
Сборная России может провести товарищеский матч с США
Колосков – о матче России с США: «Будем взасос целоваться»
Губерниев высказался о футбольном матче между сборными России и США
Семин оценил идею провести матч между сборными России и США
Нигматуллин оценил идею провести матч между сборными России и США
Сборная России может провести товарищеский матч с США
Мостовой – о матче России с Турцией: «Все боятся с нами играть, мы же рекорд уже какой-то установили»
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Определился состав корзин для жеребьевки отбора ЧМ-2026 в Европе
Стали известны состав корзин для жеребьевки 1/4 финала Лиги наций и участники стыковых матчей
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