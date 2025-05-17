Стало известно, сколько «Торпедо» предлагал за бразильца Крисиуму

Агент рассказал о срыве перехода бразильского вингера в «Торпедо»

Товарищеские матчи. «Тосно» и румынский клуб забили четыре гола, «Динамо» вырвало у румын победу

Президент «Ботошани» заявил, что клуб не спешит продавать Моруцана, на которого претендует ЦСКА