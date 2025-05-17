Бикфалви подписал контракт с новым клубом
Самые недооцененные футболисты в истории по версии Give Me Sport – есть экс-тренер «Спартака»
«Балтика» отправила португальского хавбека в румынский клуб
Румынский «Оцелул» отказался платить «Енисею» компенсацию за отмену матча за час до начала
Румынский клуб отказался играть матч с «Енисеем». Ему запретила Федерация футбола страны
Бикфалви подписал контракт с новым клубом
«Балтика» отправила португальского хавбека в румынский клуб
Румынский «Оцелул» отказался платить «Енисею» компенсацию за отмену матча за час до начала
Румынский клуб отказался играть матч с «Енисеем». Ему запретила Федерация футбола страны
«Барселона» заставила «Оцелул» изменить клубную эмблему
Самые недооцененные футболисты в истории по версии Give Me Sport – есть экс-тренер «Спартака»