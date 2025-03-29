Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Невидимка
Рейтинг букмекеров
РПЛ
Кубок России
Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Отбор ЧМ-2026
Лига наций
Чемпионшип
МЛС
Турция
Нидерланды
Португалия
Украина
Казахстан
Беларусь
Греция
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Байер
Месси
Роналду
Мбаппе
Холанд
Винисиус
Головин
Миранчук
Захарян
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главная
Расписание матчей
Румыния. Лига I
Униря Слобозия - Петролул
Униря Слобозия - Петролул: онлайн-трансляция 29 марта 2025
Униря Слобозия
29.03.2025, суббота, 00:00
Румыния. Лига I, 2 тур
- : -
Не начался
Петролул
Матч
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Статистика матча Униря Слобозия - Петролул
Всего ударов по воротам
0
0
Удары в створ
0
0
Владение мячом %
0
0
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
0
0
Нарушения
0
0
Офсайды
0
0
Количество передач
0
0
Сейвы
0
0
Точность передач %
0
0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
Новости команд
Все
Униря Слобозия
Петролул
В матче Кубка Румынии на поле появился футболист с ручным протезом
27 октября 2017, 08:30
2
В матче Кубка Румынии на поле появился футболист с ручным протезом
27 октября 2017, 08:30
2
Больше новостей
Румыния. Лига I
Все
Текущие
Будущие
Румыния. Лига I, 1 тур
Петролул
- : -
14.03.2025
Ботошани
Румыния. Лига I, 1 тур
Университатя
- : -
14.03.2025
Университатя Клуж
Румыния. Лига I, 1 тур
Фарул
- : -
15.03.2025
Политехника Яссы
Румыния. Лига I, 1 тур
ЧФР Клуж
- : -
15.03.2025
Динамо
Румыния. Лига I, 1 тур
Херманнштадт
- : -
16.03.2025
Униря Слобозия
Румыния. Лига I, 1 тур
Петролул
- : -
14.03.2025
Ботошани
Румыния. Лига I, 1 тур
Университатя
- : -
14.03.2025
Университатя Клуж
Румыния. Лига I, 1 тур
Фарул
- : -
15.03.2025
Политехника Яссы
Румыния. Лига I, 1 тур
ЧФР Клуж
- : -
15.03.2025
Динамо
Румыния. Лига I, 1 тур
Херманнштадт
- : -
16.03.2025
Униря Слобозия
Последние матчи
Все
Униря Слобозия
Петролул
Румыния. Лига I, 30 тур
Ботошани
1 : 0
10.03.2025
Униря Слобозия
Румыния. Лига I, 30 тур
Петролул
1 : 0
08.03.2025
Сепси
Румыния. Лига I, 29 тур
Политехника Яссы
1 : 0
02.03.2025
Петролул
Румыния. Лига I, 29 тур
Униря Слобозия
0 : 1
28.02.2025
Оцелул
Румыния. Лига I, 28 тур
Униря Слобозия
0 : 0
23.02.2025
Политехника Яссы
Румыния. Лига I, 30 тур
Ботошани
1 : 0
10.03.2025
Униря Слобозия
Румыния. Лига I, 29 тур
Униря Слобозия
0 : 1
28.02.2025
Оцелул
Румыния. Лига I, 28 тур
Униря Слобозия
0 : 0
23.02.2025
Политехника Яссы
Румыния. Лига I, 27 тур
Университатя Клуж
3 : 2
17.02.2025
Униря Слобозия
Румыния. Лига I, 26 тур
Униря Слобозия
0 : 1
08.02.2025
Университатя
Румыния. Лига I, 30 тур
Петролул
1 : 0
08.03.2025
Сепси
Румыния. Лига I, 29 тур
Политехника Яссы
1 : 0
02.03.2025
Петролул
Румыния. Лига I, 28 тур
ЧФР Клуж
2 : 0
22.02.2025
Петролул
Румыния. Лига I, 27 тур
Петролул
0 : 1
15.02.2025
УТА Арад
Румыния. Лига I, 26 тур
Херманнштадт
1 : 1
09.02.2025
Петролул
Мобильная версия
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Читайте нас:
18+
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
18+
Полная версия
Читайте нас: