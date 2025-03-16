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Расписание матчей
Румыния. Лига I
Херманнштадт - Униря Слобозия
Херманнштадт - Униря Слобозия: онлайн-трансляция 16 марта 2025
Херманнштадт
16.03.2025, воскресенье, 14:00
Румыния. Лига I, 1 тур
- : -
Не начался
Униря Слобозия
Матч
Личные встречи
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Комментарии
Статистика матча Херманнштадт - Униря Слобозия
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Румыния. Лига I, 1 тур
Петролул
- : -
14.03.2025
Ботошани
Румыния. Лига I, 1 тур
Университатя
- : -
14.03.2025
Университатя Клуж
Румыния. Лига I, 1 тур
Фарул
- : -
15.03.2025
Политехника Яссы
Румыния. Лига I, 1 тур
ЧФР Клуж
- : -
15.03.2025
Динамо
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