Лига Европы. Ничья «МЮ» с «Сосьедадом», поражение «Тоттенхэма» и другие результаты
ФКСБ – «Лион»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 марта 2025
Сетка плей-офф Лиги Европы – от 1/8 до финала
Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы
Все участники 1/8 финала Лиги Европы
Лига Европы. Ничья «МЮ» с «Сосьедадом», поражение «Тоттенхэма» и другие результаты
ФКСБ – «Лион»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 марта 2025
Сетка плей-офф Лиги Европы – от 1/8 до финала
Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы
Все участники 1/8 финала Лиги Европы
Шапи сделал ассист и реализовал послематчевый пенальти в дебютном матче за «Хапоэль»
«Краснодар» продал форварда Ивана в «Университатю»
В матче квалификации Лиги Европы в голову арбитра попала петарда
Черчесов посетил матч «Оренбург» – «Университатя»
Товарищеские матчи. «Ахмат» победил «Види», «Торпедо» разгромил старейший клуб мира