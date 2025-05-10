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Университатя - ЧФР Клуж: обзор матча 10 мая 2025

Университатя
10.05.2025, суббота, 00:00
Румыния. Лига I, 8 тур
- : -
Не начался
ЧФР Клуж
Матч
Личные встречи
Таблица
Комментарии
Статистика матча Университатя - ЧФР Клуж
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Угловые удары
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Офсайды
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Количество передач
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Сейвы
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0
Точность передач %
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0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
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xG (ожидаемые голы)
0
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