Университатя Клуж

Лига Европы. Ничья «МЮ» с «Сосьедадом», поражение «Тоттенхэма» и другие результаты
ФКСБ – «Лион»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 марта 2025
Сетка плей-офф Лиги Европы – от 1/8 до финала
Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы
Все участники 1/8 финала Лиги Европы
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Лига Европы. Ничья «МЮ» с «Сосьедадом», поражение «Тоттенхэма» и другие результаты
ФКСБ – «Лион»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 марта 2025
Сетка плей-офф Лиги Европы – от 1/8 до финала
Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы
Все участники 1/8 финала Лиги Европы