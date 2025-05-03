Шапи сделал ассист и реализовал послематчевый пенальти в дебютном матче за «Хапоэль»
«Краснодар» продал форварда Ивана в «Университатю»
В матче квалификации Лиги Европы в голову арбитра попала петарда
Черчесов посетил матч «Оренбург» – «Университатя»
Товарищеские матчи. «Ахмат» победил «Види», «Торпедо» разгромил старейший клуб мира
Шапи сделал ассист и реализовал послематчевый пенальти в дебютном матче за «Хапоэль»
«Краснодар» продал форварда Ивана в «Университатю»
В матче квалификации Лиги Европы в голову арбитра попала петарда
Черчесов посетил матч «Оренбург» – «Университатя»
Товарищеские матчи. «Ахмат» победил «Види», «Торпедо» разгромил старейший клуб мира