Лига конференций. «Лацио», «Шериф» и АЕК пробились в 1/8 финала

Лига конференций. «Лацио» выиграл у «ЧФР Клужа» и другие результаты

Лига конференций. «Вильярреал» и «Лех» забили семь голов на двоих, «Фиорентина» потеряла очки и другие результаты