Результаты первых матчей 4-го раунда отбора Лиги конференций
Экс-футболиста «Барселоны» подозревают в мошенничестве – он мог отправить в бухарестское «Динамо» брата-близнеца
Лига конференций. «Лацио», «Шериф» и АЕК пробились в 1/8 финала
Лига конференций. «Лацио» выиграл у «ЧФР Клужа» и другие результаты
Стали известны все пары 1/16 финала Лиги конференций
Экс-футболиста «Барселоны» подозревают в мошенничестве – он мог отправить в бухарестское «Динамо» брата-близнеца
В игрока «Стяуа» бросили сиденье. Он отбросил его и продолжил игру
Товарищеский матч. «Краснодар» победил бухарестское «Динамо»
Тренер бухарестского «Динамо» перенес сердечный приступ во время матча
Защитник бухарестского «Динамо» перешел в «Уфу». Презентация игрока прошла через инстаграм
Результаты первых матчей 4-го раунда отбора Лиги конференций
Лига конференций. «Лацио», «Шериф» и АЕК пробились в 1/8 финала
Лига конференций. «Лацио» выиграл у «ЧФР Клужа» и другие результаты
Стали известны все пары 1/16 финала Лиги конференций
Лига конференций. «Вильярреал» и «Лех» забили семь голов на двоих, «Фиорентина» потеряла очки и другие результаты