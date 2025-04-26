Лига Европы. Ничья «МЮ» с «Сосьедадом», поражение «Тоттенхэма» и другие результаты
ФКСБ – «Лион»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 марта 2025
Сетка плей-офф Лиги Европы – от 1/8 до финала
Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы
Все участники 1/8 финала Лиги Европы
Лига Европы. Ничья «МЮ» с «Сосьедадом», поражение «Тоттенхэма» и другие результаты
ФКСБ – «Лион»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 6 марта 2025
Сетка плей-офф Лиги Европы – от 1/8 до финала
Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы
Все участники 1/8 финала Лиги Европы