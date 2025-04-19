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Рапид - Университатя Клуж: онлайн-трансляция 19 апреля 2025

Рапид
19.04.2025, суббота, 00:00
Румыния. Лига I, 5 тур
- : -
Не начался
Университатя Клуж
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Личные встречи
Таблица
Комментарии
Статистика матча Рапид - Университатя Клуж
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Угловые удары
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0
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Количество передач
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Сейвы
0
0
Точность передач %
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0
Удары мимо ворот
0
0
Блокированные удары
0
0
Удары из пределов штрафной
0
0
Удары из-за пределов штрафной
0
0
xG (ожидаемые голы)
0
0
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